Otizmli Çınar şifayı sporda buldu

BUGÜN NELER OLDU

OĞLUYLA yıllardır otizmle mücadele eden Yaprak ve Altuğ Öztürk çifti, 3.5 yaşında tanı konulan evlatlarının spora ilgisini anlattı. İnşaat mühendisi anne Yaprak Öztürk, oğullarını tanı aldığı günden bu yana özel eğitime götürdüklerini belirterek, bu süreçte aile, öğretmen ve kurum iş birliğinin çok önemli olduğunu ifade etti. Oğlunun dengesinin, el, göz koordinasyonunun çok düzgün olduğunu ve sporda hızlı ilerleme kaydettiğini söyleyen Yaprak Öztürk,ifadlerini kullandı.Baba Altuğ Öztürk de oğullarına otizm tanısı konulduğunda zor bir süreçten geçtiklerini kaydetti. Altuğ Öztürk, "Önce kendimizi geliştirmeliyiz ki çocuğa faydamız olsun. Mesela hırçınlığına hırçınlıkla karşılık vermeye çalıştığımız, didişmeye çalıştığımız, inatlaştığım kendi açımdan dönemler oldu. Hiçbir fayda sağlamıyor. Bunları öğrendik zaman içinde. Mutlaka yumuşak, sevgi dolu davranarak ama bolca da hocalarımızdan tavsiye alarak, öğrenerek yaklaşmak gerekiyor. Şu an çok iyi durumdayız" diye konuştu.