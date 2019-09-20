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Tartıştığı karısını defalarca bıçakladı

’de kocası tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan yabancı uyruklu kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Giriş Tarihi: 20.9.2019
Tartıştığı karısını defalarca bıçakladı
OLAY, önceki gün sabah saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında çıkan tartışması sonrası kocası E.K. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan yabancı uyruklu Shakiba K. (32), yaralı olarak evden çıkarak komşularından yardım istedi. Durumu gören vatandaşlar hemen 112 acil servis ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, bıçakla yaralanan kadını Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Boyun, sırt ve göğüs gölgesinden yaralanan kadın yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Polis, olay yerinden kaçan E.K.'yi bir süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Tartıştığı karısını defalarca bıçakladı
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