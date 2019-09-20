Tırnak batması artık tarih oldu

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Tırnakbatması günlük hayatta en çok karşılaşılan ayak sorunu arasında yer alır. Çeşitli nedenlerden dolayı tırnak yatağındaki bozulma, tırnağın doğal yapısının bozulmasına ve dolayısıyla batığa neden olur. Tırnak batması Nedenlerini Podolog Fatma Varol şöyle sıraladı:Ayağı çarpma, tırnak üzerine darbe alma gibi tırnakta travma oluşması.Ayak ve parmak deformasyonları.Tırnak mantarı enfeksiyonu ve tırnakta kalınlaşma gibi deformasyonlar.Ucu dar, sivri, aşırı yüksek topuklu ayakkabıların uzun süreli giyilmesi.Yanlış pedikür yapılması.Yoğun spor yapmak.Hamilelik ve aşırı kilo artışları.Genetik yatkınlık. Batık tırnak yaşam kalitesini etkilediği gibi, ayak ve tırnak sağlığını da etkiler. Tırnak batığında ilk başvurulan yer pedikür salonu olur. Pedikür esnasında yapılan batık çıkarma işlemi ağrıyı geçici süre rahatlatır fakat devamında daha büyük sorunların alt yapısını oluşturur. Günümüzde artık batık tırnak tedavisinde podoloji sistemiyle, bu alanda eğitim almış podiatri uzmanları tarafından uygulanan 3TO tel sistemi tercih edilmektedir. Bu sistemle yatağı bozulmuş ve yanlardan ete gömülmüş olan tırnak iki tarafından özel titanyum tellerle askıya alınıp, ortadan sıkıştırılarak yukarıya kaldırılır ve batığa neden olan tırnak ve doku teması kesilir. Tırnak askıdayken tırnağın doğal uzama süreci takip edilir. Batık ne sebeple oluşmuş olursa olsun bu yöntemle etkin, sağlıklı, acısız ve günlük yaşamdan kopmadan batığın iyileşmesi sağlanır.Cerrahi bir işlem olmadığı için batık acısıyla gelen kişi tırnağına telin takılmasıyla acısının geçtiğini hissedecek. Tedavi süresi boyunca kişi günlük hayatına devam edebilir. Batık oluşumunun önlenmesi ya da oluşmuş batığın iyileşmesinden sonra tekrar oluşmaması için, batığa sebep olabilecek olumsuzluklara dikkat edilmesi gerekir. Ayakkabılar özenli seçilmeli, tırnak kesimine dikkat edilmeli, ayak darbe ve travmalara karşı korunmalı, ayak bakımlarına klasik pedikür yerine medikal ayak bakım ile devam etmeli.Tırnak Teli Uygulamasının Avantajlarını Merve Utlu şöyle sıraladı;Tırnak teli ile cerrahi işlem gerekmeksizin yasaların uygun gördüğü çerçeve de uzman podologlar sayesinde uygulanabilir.Tırnak teli ağrısız ve acısız bir uygulamadır.Tel takıldığı andan itibaren tırnak ve deri bölgesindeki yükü hafifleterek acıyı hızlı bir şekilde ortadan kaldırır.Ayakkabı içerisinde her hangi bir engel teşkil etmez ve normal hayata kısıtlama getirmez.