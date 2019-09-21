Başkan Altınok halkı, bisiklete binmeye davet etti

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KEÇIÖREN Belediyesi, Avrupa Birliği'nin (AB) sürdürülebilir ulaşım politikası alanındaki hedeflerine dikkat çekmek amacıyla 16 - 22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir dizi etkinliğin yanı sıra bisiklet sürme ve yürüyüş etkinliği de düzenliyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, herkesi etkinliklerine katılmaya davet ederken, "Keçiören; spor, hareket ve toplum sağlığını gözeten ve teşvik eden bir belediye" dedi. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kentsel ulaşım politikalarını geliştirme ve desteklemenin gerekliliğine dikkat çeken Başkan Altınok, herkesi 21 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Keçiören Belediyesi önünde düzenlenecek etkinliğe davet etti.