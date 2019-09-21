Çet davasına yayın yasağı talep ettiler

BUGÜN NELER OLDU

Ünıversıte öğrencisi Şule Çet'in, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın 20'nci katından düşerek, hayatını kaybetmesiyle ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılandıkları davanın 4. duruşmasına 25 gün kaldı. Sanık avukatı davanın kapalı yürütülmesi ve yayın yasağı getirilmesini talep etti.Çet'in avukatı Umur Yıldırım, "Başından beri dosyada gizlenenlerle; üstü örtülmek istenen ve kaybedilen delillerle uğraştık. Şimdi gizlilik kararı talep ediliyor. Neden bu kadar korkuyorsunuz? Kamuoyu önünde olması ve örtülmek istenen cinayetin üzerine gidilmesi neden sizleri rahatsız ediyor?" diyerek tepki gösterdi.