F.Bahçe deplasmanı her zaman zordur

Süper Lig'in 5. haftasında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin açıklamalarda bulundu. 51 yaşındaki çalıştırıcı, bugün oynayacakları maç için şu değerlendirmede bulundu: "Fenerbahçe deplasmanı, en üst seviye takımlar için de Avrupa takımları için de her zaman zor bir deplasmandır.
Hele de moral ve motivasyonu üst düzeyde olduğunda daha da zorludur. Ancak futbol 11'e 11 oynandığı sürece oyuncularım o mücadeleyi verir. Bazı maçlarda sonuçlar önemli olmayabilir. Mücadele azmi ve isteği çok önemlidir. O burada biraz zayıf."
Diyadin, takımda kırılgan bir yapı olduğunu belirtirken, "İlk maça kısıtlı kadro nedeniyle ilk 11'i bozmadan çıktık. Burada kırılgan bir yapı var. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bazı oyuncuların ruh halleri zaten uygun değil. Sadece tek istediğim, yaşı ya da nerede oynadığı önemli değil, her şeyiyle oynayan oyuncu.
Maçlar kazanılır, kaybedilir ama insanlar kendini de kaybetmeyecek. Herkes de bu bilinçle hareket etmek zorundadır" değerlendirmesinde bulundu.