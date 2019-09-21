F.Bahçe deplasmanı her zaman zordur

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 5. haftasında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ankaragücü'nde teknik direktör Metin Diyadin açıklamalarda bulundu. 51 yaşındaki çalıştırıcı, bugün oynayacakları maç için şu değerlendirmede bulundu:Hele de moral ve motivasyonu üst düzeyde olduğunda daha da zorludur. Ancak futbol 11'e 11 oynandığı sürece oyuncularım o mücadeleyi verir.Diyadin, takımda kırılgan bir yapı olduğunu belirtirken, "İlk maça kısıtlı kadro nedeniyle ilk 11'i bozmadan çıktık. Burada kırılgan bir yapı var. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bazı oyuncuların ruh halleri zaten uygun değil.Maçlar kazanılır, kaybedilir ama insanlar kendini de kaybetmeyecek. Herkes de bu bilinçle hareket etmek zorundadır" değerlendirmesinde bulundu.