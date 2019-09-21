Hastane 2020’de açılacak

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SAĞLIK Bakanlığı ile Kahramankazan Belediyesi arasında yürütülen çalışmalar sonunda ilçeye kurulacak olan tam teşekküllü 150 yataklı devlet hastanesinin inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 52 bin 626 metrekarelik alan üzerine kurulması planlanan hastanede odalar tek ve çift kişilik olacak. Modern mimari yapısıyla dikkat çekecek hastanede son teknoloji tıbbi cihazlar kullanılacak. Hastanede ayrıca otopark ile açık ve kapalı alanlar da yer alacak. Hastanede poliklinikten, fizik tedavi hizmetlerine kadar geniş sağlık hizmeti sunulacak. Hastanede toplam poliklinik sayısı 61'i bulacak. Bunların arasında birer poliklinik diyalize ve kemoterapiye ayrılacak. Fizik tedavi hizmetleri için 3 poliklinik olacak. Acil poliklinik sayısı 4, diş polikliniği ise 5 olarak planlandı. Endoskopi, bronkoskopi için de birer klinik olacak. Hastane 15 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 7 ameliyathanesi ile hizmet verecek. Yaklaşık 80 milyon TL'ye mal olacak hastanenin, 2020'de bitirilerek hizmete girmesi hedefleniyor. Başkan Oğuz, hastane inşaatında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yetkililerle fikir alışverişinde bulundu. Oğuz, Kahramankazan'da bulunan 75 yatak kapasiteli mevcut devlet hastanesinin, 54 bin nüfusa sahip olan ilçelerinde ihtiyaca cevap vermekte zaman zaman zorlandığını ifade ederek, "Yeni hastane tamamlandığında ilçemiz önemli bir hizmete kavuşacak. Kahramankazan'ımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kahramanakazan'ımızın modern bir hastaneye kavuşacak olmasından dolayı mutluyuz" diye konuştu.