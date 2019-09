Lider Alanya’yı yeneceğiz

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, konuk edeceği lider Aytemiz Alanyaspor'u yenerek yükselişe geçmek istiyor. Ligde oynadığı 4 maçta kazandığı bir puanla sondan ikinci sırada yer alan Gençlerbirliği, yarın lider Alanyaspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, taraftarların da desteğiyle Akdeniz ekibini yenerek 3 puanla tanışmak istediklerini söyledi. Kırmızısiyahlılarda iyi bir oyuncu grubu ve aile ortamının bulunduğunu vurgulayan Kaplan, "Hangi oyuncunun ismini versem fark etmez. Elimizde 25 kişilik kaliteli bir oyuncu grubu var. Biz sadece savunma bloğunda kartlardan dolayı değişmeli oynadık. Bunda da başarılı olduk. Oyuncu hata da yapabilir ama biz güveniyoruz. Alanyaspor maçını kazanarak artık iç sahada kazanmak istiyoruz." dedi.Başarılı çalıştırıcı konuşmasına şöyle devam etti: "Ligimizde herkes herkesi yenebiliyor. Alanyaspor, Fenerbahçe'yi yendiyse biz de yenebiliriz. Onlar şu an ligde 12 puanla lider. Hiç fark etmez ben her zaman cesaretli biriyim. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizim bütün planlarımız 3 puan üzerine. "