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81 ilde, 2 bin 806 aranan şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 22.9.2019
81 ilde, 2 bin 806 aranan şüpheli yakalandı
İÇIŞLERI Bakanlığı tarafından ülke genelinde, eş zamanlı "Aranan Şahıslar Operasyonu" gerçekleştirildi. 7 bin 495 ayrı adrese yapılan aramada, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı. 7 bin 699 ekip, 29 bin 569 personelin görev aldığı operasyonda, 7 bin 495 ayrı adrese arama gerçekleştirildi. Adam öldürme suçundan 33, hırsızlık suçundan 244, yaralama suçundan 360, cinsel suçlardan 58, yağma suçundan 48, dolandırıcılık suçundan 88, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 101, kaçakçılık suçundan 45, FETÖ/ PDY örgütüne üye olmak suçundan 20, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 şahıs yakalandı.
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81 ilde, 2 bin 806 aranan şüpheli yakalandı
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