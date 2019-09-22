Altınok: spor yapan asla tembel olmaz

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA Birliği`nin (AB) sürdürülebilir ulaşım politikası alanındaki hedeflerine dikkat çekmek amacıyla 16 - 22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen etkinliğe Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Meclis Üyeleri, muhtarlar, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Başkan Turgut Altınok "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlenen renkli etkinliklere katılarak,ifadelerini kullandı. "Hareket olan yerde bereket olur, oturmayın, yürüyüş ve spor yapın" mesajı veren Altınok, hastaneye gidenlerin sayısının 7 yılda 5 misli arttığına dikkat çekerek,dedi. Cumhuriyet caddesinin trafiğe kapatıldığı etkinlik boyunca Başkan Altınok, bisiklet sürüp yürüyüş yaparken farklı sportif gösterileri de denedi. Ankara Balkan Bandosunun gösterileri eşliğinde