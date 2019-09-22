Ankara’da birlik aşuresi

BUGÜN NELER OLDU

Birlik Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen aşure programı, derneğin sitelerdeki genel merkezinde gerçekleştirildi. Farklı kesimlerden birçok insanın katıldığı aşure programına davetliler yoğun ilgi gösterdi. Derneğin toplantı salonu ve diğer birimleri tamamıyla doldu. Programa çok sayıda çeşitli siyasi parti temsilcisinin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarından da yoğun ilgi gösterildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan aşure etkinliğinde mevlid-i şerif ve okunan ilahilerin ardından hazırlanan aşureler davetlilere dağıtıldı. Etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Bayram Mutlu, aşurenin birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmanın simgesi olduğunu belirterek, "Okunan Kuran-ı Kerim'i vatan savunmasında şehit düşen tüm şüheda ve geçmişlerimizin ruhlarına hediye ettik" dedi.