Gençler’in rakibi Alanyaspor

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de geçen hafta deplasmanda Trabzonspor ile berabere kalıp ilk puanını alan ve lige iyi bir başlangıç yapamayan Gençlerbirliği bugün evinde Alanyaspor karşısında ter dökecek. Gençlerbirliği, lider Alanyaspor'u yenerek yükselişe geçmek istiyor ve taraftarı önünde ilk galibiyetini kazanmanın peşinde. Eryaman Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırmayı hedefleyen başkent temsilcisinde maç öncesi tek eksik bulunuyor. Sakatlığı bulunan Nadir Çiftçi, Akdeniz ekibi ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.Lider Alanya'yı ağırlayacak olan Başkent temsilcisinde teknik direktör Mustafa Kaplan maç öncesinde şunları söyledi: "Lider Alanyaspor ama biz de Gençlerbirliği takımıyız. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Alınacak puanlar var.dedi.