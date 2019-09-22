Kahramankazan İstişare Meclisi’nde ikinci buluşma

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği Kahramankazan İstişare Meclisi ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplumun tüm kesimlerinden temsilcilerin katıldığı toplantıda ilçeye ilişkin birçok konu konuşuldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un, seçim sürecinde gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği projeler arasında yer alan ve ilki geçen mayısta gerçekleştirilen Kahramankazan İstişare Meclisi artık kurumsal hale geldi. Kahramankazan İstişare Meclisi'nin ikinci toplantısı Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, ilçedeki kurum yöneticileri, okul müdürleri, muhtarlarında aralarında bulunduğu toplumun tüm kesimlerinden vatandaşlar katıldı.