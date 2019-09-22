Yapamıyorsan bize devret

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, ilçesindeki sıkıntıları anlatarak bazı hizmetleri Büyükşehir'in kendilerine devredilmesini istedi. Buran "Mezarlıkları, parkları, yeşil alanları, ilaçlama işini bütçesiyle birlikte bize devredin. Bakımını, onarımını ne gerekiyorsa biz yapalım vatandaşta bize hesap sorsun" dedi. Vatandaş ise Mansur Başkan bize söz verdi. Oyumu Mansur Başkana verdim, hizmet bekliyorum" diye konuştu. Büyükşehir Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısının dördüncü oturumunda söz alan Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran ilçe ile ilgili taleplerini dile getirdi, parkların, yeşil alanların, mezarlıkların ve refüjlerin bakımının ilçe belediyelere devredilmesini talep etti. İlçede birçok insanın geçimini tarım ve hayvancılık üzerinden sağladığına dikkati çeken Buran, Mansur Yavaş'a "sulu tarıma geçeceğiz" seçim vaadini hatırlattı.



VATANDAŞ: BEN BÜYÜKŞEHİR'İ BİLMEM

Mezarlıkların, parkların, yeşil alanların, ilaçlama hizmetlerinin, orta refüjlerin büyükşehire bağlı olduğunu belirten Buran, "Büyükşehirin bunlar ile ilgilenmesi lazım ancak 6 aydır hiçbir bakım yapmadılar. Mezarlıklarda görevli olmadığı için otlar dikenler büyüyor. Cenaze defne geldiği zaman otların içinden geçerek cenazesini defnediyor. Tepkiyi bize gösteriyorlar. Büyükşehir ANFA üzerinden ilaçlama makinesini ihaleye veriyor. 2 tane ben aldım bütün köyleri ilaçlamaya çalışıyorum yetişmiyor, parası büyükşehir'e gidiyor. Parkların bakımını biz yapıyoruz. Vatandaş direk bizle muhatap, bana ben bilmem Büyükşehir'i diyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama bütçe ve imkânlar kısıtlı. Parkların bakımı yapılmıyor. Turgut Başkan Abdurrahman Oğultürk Parkı'nın bakımını ben yaptırayım dedi. Bitmek üzere, komple bakımını o yaptırıyor. 20 gün önce başladı. Bugün ağaçlar geliyor. Taşıma suyla değirmen dönmüyor. Mezarlıkları, parkları, yeşil alanları, ilaçlama işini ilçe belediyelere devredin ama bütçesiyle birlikte verin, biz bakımını, onarımını, tadilatını ne gerekiyorsa yapalım, vatandaşta bize hesap sorsun dedik. Başkan sıcak bakıyorum, vereceğim dedi" diye konuştu.



SEÇİMDE GELDİ KENDİSİNİ GÖSTERDİ GİTTİ

75 yaşında ki Abdullah Yağmur, "Mansur Yavaş'a verdim oyumu. 10 bin oy çıktı buradan ona. Hizmet bekliyoruz. Sözü de var. Sıkıntımız çok. Afşar yoluna gidilmiyor, yollar berbat. Seçimde geldi kendisini gösterdi gitti" dedi.

HİZMET BEKLİYORUZ

Ahmet Yağmur, "Bala buna layık değil, ilçemiz güzel bir ilçe. Mansur Başkan daha iyisini yapacağım diye önceki seçimde söz vermişti ama hala bir hareket yok. Hizmet bekliyoruz"

İMKÂNLAR BELEDİYEMİZE VERİLSİN

Mehmet Çetinkaya, "Belediye başkanımızın elinde olsa bu imkânlar daha farklı olurdu. Bizde bu imkânların belediyemize verilmesini istiyoruz" dedi. AHMET BAŞKAN BÜYÜK BİR FIRSAT

Evren Değirmencioğlu, "Özel idareler kapandığından ve metropol ilçe olmamızdan hizmetlerin büyükşehir belediyesi tarafından karşılanması gerekiyor. Yatırımı merkez ilçelere yapıyor ama uzak ilçelere yapmıyor. İmkân verilirse yerelden yönetim, merkezden yönetimden daha sağlıklı olur. Ahmet başkanı destekliyoruz, Bala'nın geleceği için Ahmet Başkan büyük bir fırsat."



BOZDUKLARI YOLLARI BEN HANGİ BÜTÇE İLE YAPACAĞIM

ELLERINDEN geleni yaptıklarını ancak bütçenin yeterli olmadığını söyleyen Buran, "Mansur beyin seçim öncesi vermiş olduğu sözler yapacağı işler vardı onları hatırlattım. Bekleyen işlerimiz vardı. Bekleyen ve yapılması gereken işlerin başında yol geliyor 150 metre bala grup yollarımız var. Köylerimizin birbirine bağlanması gereken yollar. 50 tane köyümüz var. Bu yolların bir an önce yapılması gerekiyor. Köy içi yollarımız var onlarda çok kötü oldu. Bir tane muhtarımız Mansur beye yazı yazmış köy içi yolların yapılması ile alakalı. Büyükşehirden ise 15 metrenin altındaki yollar ilçe belediyeye aittir diye cevap gelmiş. Biz bunu biliyoruz bunu kendisine de söyledim. Ama bu köymahalle içi yolların yüzde 90'ından su ve kanal geçti. Buralar asfalt ve kilit parkeydi. Kilit taşıydı. Bunu ben bozmadım, büyükşehir bozdu ya da verdiği firma bozdu. Firmanın bunu yapması lazımdı. Büyükşehir'in bozduğu asfalt parasını, atık suyun parasını ben almıyorum. Bunların hepsi Büyükşehir'e gidiyor. Onun bozduğu yolları ben hangi bütçe ile nasıl yapacağım" dedi.



'DÖRT DÖRTLÜ YAŞANTINIZ OLACAK' DEMİŞTİ

ÜLHAK Doğan, "Büyükşehir seçim öncesi geldi, köprü, yol sözü verdi. O kadar üstüne düştüğümüz halde hiçbirini yapmadı. Dört dörtlük yaşantınız olacak dediği halde hiçbiri düzgün değil. Hizmet bekliyoruz."



BÜTÇESİYLE BİRLİKTE DEVRETSİNLER

BÜTÇESIYLE birlikte bu hizmetlerin ilçe belediyelerine devredilmesi halinde gereken görevleri yerine getireceklerini ifade eden Buran, "Mansur Yavaş seçim öncesi sulu tarıma geçileceğine dair söz verdi. Bala hayvancılık yönünden ilçeler arasında 1. Sırada. Yavaş entegre et ve süt üretim tesisleri yapılabileceğini söylemişti. Tarım alanında Polatlı'dan sonra geliyoruz. Kanalizasyon ve su, başlıca sıkıntılar. Devretsinler bütçesiyle birlikte, Bala olarak bakarız" dedi



VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRSİN

NURGÜL Doğukut, "Bala'nın gelişmesini istiyoruz, verdiği sözleri yerine getirmesini isteriz. Ahmet Başkan'ı ilçenin kurtuluşu olarak görüyoruz. Uğraştığını da biliyoruz. Elinden geleni yapıyor."

BUGÜN NELER OLDU