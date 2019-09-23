Altınok: Eğitim birinci önceliğimiz

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok Eğitim hepimizin birinci önceliğidir mesajı verdi. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, ilköğretim haftasının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Türkiye'nin en büyük ikinci ilçesi olan Keçiören'de eğitimin nicelik ve niteliğini yükseltme hedefindeyiz. 2017 -2020 yılları arasında en fazla okul yatırımı yapılan ilçe Keçiören oldu, 76 yeni okulu çocuklarımıza yeni eğitim yuvaları olarak kazandırdık, fiziki imkânların daha iyi olması için gayret sarf ediyoruz" dedi.Uğur Bulut, "Bize bugüne kadar çok güçlü destekleri olan ve yaz döneminde okullarımızın tadilatında çok yardımları olan Keçiören Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.