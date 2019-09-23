Ankara’da işçi kıyımı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li ve HDP'li belediye başkanları 31 Mart'ın ardından, aralarında şehit yakınlarının da olduğu binlerce kişiyi işten çıkardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce meydanlarda "Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım" ifadeleriyle söz vermişti.İstanbul'daki işçi kıyımı devam ederken, bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesi de işçilerin ekmeğiyle oynamak için start verdi. "İşçilerin ekmekleriyle oynayan alçaktır" diyen Başkan Mansur Yavaş, 65 kişiyi işten çıkardı. 65 işçinin cep telefonuna mesaj gönderilerek işine son verildi.Edinilen bilgilere göre hiçbir gerekçe gösterilmeden işine son verilen 65 kişinin yerine 20 eleman alındı. Belediye koridorlarında Ocak ayına kadar belediyede 600 kişinin işine son verileceği ve yeni kadrolama yapılacağı konuşuluyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Eylül'de 30 büyükşehirin belediye başkanı ile görüşmüştü. Erdoğan toplantıda, "Yüzlerce binlerce kişinin ekmeğiyle oynanması ne hakka ne hukuka ne de insanlığa sığar" ifadeleri ile uyarılarda bulunmuştu. Yavaş'ın Cumhurbaşkanı ile görüşmenin ertesi günü 4 işçiyi kapının önüne koyduğu belirtildi.