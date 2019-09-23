Kaktüs kültür gerektirir

BUGÜN NELER OLDU

SON zamanlarda ev dekorasyonlarında sık kullanılmaya başlanan kaktüslerin çeşitli türleri bulunuyor. Yetiştirilmesi ve bakımı kolay olduğu için tercih edilen kaktüs bitkisi, özel türleriyle de meraklılarının ve koleksiyonerlerin dikkatini çekiyor. Kaktüs yetiştiricileri ve satış sorumluları, kaktüs bitkisinin kültür ve bilinç gerektirdiğini vurguluyor. Ankara'da 73 yıldır çiçek yetiştiriciliği yapan şirketin sahibi Yusuf Çiçek, son yıllarda kaktüs tüketiminin arttığını belirterek, "Yerli üretimle ihtiyacı karşılar durumdayız. Şu anda bütün çeşitler üretiliyor. Her gün yeni türler çıkıyor. Yüzlerce çeşit var. Bu işe meraklı kaktüs koleksiyonu yapan kişiler sürekli yeni türler ararlar, biz de bu yeni türler geldikçe bunları üretime sokarak sayılarını artıyoruz. Ama sürekli üretilen çok satılan türler var, bunların da düzenli olarak üretimi yapılmaktadır" diye konuştu. Çiçek, "Kaktüslerin güneş alması, hem doğal ortamına uygunluğunu sağlamak açısından hem kaktüsün sağlıklı büyüme geçirmesi bakımından iyi olacaktır. Kaktüslerin çok sulanması iyi olmayacaktır; kaktüsleri ne doyurunuz ne de aç bırakınız. Taban suyunu sevmezler, sulama yaptığınızda altlarında su kalmaması lazım. Sulanan kaktüsün nemli ortamlarda bulunmaması lazım ve süratle kurutulması lazım. Susuz olduğunu nasıl anlayacağız diye düşünürseniz de toprağın kurumaya başladığı andan itibaren birkaç gün beklemenizi tavsiye edeceğim. Toprak kuruduğu andan itibaren hemen sulamayın" dedi.