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Motor tutkunları gazilerle tur attı

Türkiye’nin farklı illerinden ‘’ için ’ya gelen 300’ü aşkın tutkunu gaziler ile kent turu yaptı

Giriş Tarihi: 23.9.2019
Motor tutkunları gazilerle tur attı
Türkıye'nin dört bir yanından Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen motor tutkunları, bu yıl 11'incisi düzenlenen "Gaziler Sürüşü" kapsamında gaziler ve aileleri ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu seğmen gösterisi yaptı. Ankara Harley Owners Group (H.O.G) Chapter Başkanı Ali Yüksel, gazilerin yanında olmak, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "Gaziler Sürüşü"nü düzenlediklerini söyledi. Etkinliğin sonunda Harley Davidson motorcuları ile gaziler, 300'ü aşkın motor ile başkent caddelerini turlayarak Anıtkabir'e gitti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan grup, daha sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.
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Motor tutkunları gazilerle tur attı
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