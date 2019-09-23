Motor tutkunları gazilerle tur attı

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nin dört bir yanından Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen motor tutkunları, bu yıl 11'incisi düzenlenen "Gaziler Sürüşü" kapsamında gaziler ve aileleri ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu seğmen gösterisi yaptı. Ankara Harley Owners Group (H.O.G) Chapter Başkanı Ali Yüksel, gazilerin yanında olmak, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "Gaziler Sürüşü"nü düzenlediklerini söyledi. Etkinliğin sonunda Harley Davidson motorcuları ile gaziler, 300'ü aşkın motor ile başkent caddelerini turlayarak Anıtkabir'e gitti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan grup, daha sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.