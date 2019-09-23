Osmanlı’da yüzler gülüyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Altınordu'yu 2-1 yenen Osmanlıspor'da keyifler yerinde. Karşılaşma hakkında değerlendirme yapan yardımcı antrenör Turan İnce, 3 puan almayı çok istediklerini ve hak ettikleri bir sonucu ulaştıklarını söyledi. Kazanmanın güzel olduğunu belirten İnce,değerlendirmesinde bulundu.