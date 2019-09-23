Osmanlı’da yüzler gülüyor

TFF 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Altınordu'yu 2-1 yenen Osmanlıspor'da keyifler yerinde. Karşılaşma hakkında değerlendirme yapan yardımcı antrenör Turan İnce, 3 puan almayı çok istediklerini ve hak ettikleri bir sonucu ulaştıklarını söyledi. Kazanmanın güzel olduğunu belirten İnce, "İki genç ekibin yapacağı maçın çok iyi bir mücadeleye sahne olacağını söylemiştim. Bunda da haklı çıktık. Oyunun başından sonuna kadar iki takımın büyük gayreti ve mücadelesi vardı. İyi bir futbol olduğunu düşünüyorum"
değerlendirmesinde bulundu.