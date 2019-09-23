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Şapkayı kırmızı perdeyle buluşturan emek atölyesi

Giriş Tarihi: 23.9.2019
Şapkayı kırmızı perdeyle buluşturan emek atölyesi
DEVLET Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün 12 yerleşik bölgesinde ve turne sahnelerinde sezon boyunca sergilenen tüm oyunların şapkaları Ankara'da tiyatro kampüsü içinde yer alan Şapka Atölyesi'nde hazırlanıyor. Türkiye'de tek olma özelliğine sahip Şapka Atölyesi'nde 5 kişilik bir kadroyla birbirinden güzel şapkalar üreten atölye çalışanları, geçmiş dönemlerde kullanılan şapkaları da onararak yeni oyunlar için hazır tutuyor. Devlet Tiyatroları Şapka Atölyesi şefi Aygün Özgen, "Bu atölye Türkiye'de tek şu anda, toplam 5 kişi çalışıyoruz. Daha önce İstanbul'da da varmış ama kapanmış. Şu an Türkiye'de tekiz ve tüm sahnelere biz şapka yapıyoruz. Şapka üzerine çalışmak zor değil aslında ama emek harcanıyor, zaman alıyor. Genelde şapkaları elimizle yapıyoruz. Her dönem kendi içinde güzel, çok değişik modeller çıkabiliyor. Sezonda yaklaşık 500- 600 şapka çıkarıyoruz. Genelde çocuk oyunlarında kullanılan şapkalar ilginç şapkalar oluyor. Dönemler belli kalıplara bağlı kalıyor ama çocuk oyunlarında öyle bir sınırlama yok" dedi.
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