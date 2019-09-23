Ümitler Balkan Şampiyonası Budva’da başladı

BUGÜN NELER OLDU

KARADAĞ'IN Budva kentinde başlayan Ümitler Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye, 5 altın 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile ikinci sırada yer aldı. Ev sahibi Karadağ'ın yanı sıra Türkiye ile birlikte Romanya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve Makedonya'nın katıldığı şampiyonadaAltın: Aysun Ağdeve (40), Sümeyya Demir (48), İlayda Merve Koçyiğit (52). Gümüş: Elif Yapıcı (48). Bronz: Ecem Sonay Birinci (44).Altın: Yunus Emre Esenboğa (50), Nuri Hüseyin Çetinkoz (66). Gümüş: Batuhan Yılmaz (50), Kadir Samet Onay (55), Sedat Durmuş (66). Bronz: Emir Karakuş (60).