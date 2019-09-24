65 işçi haber verilmeden kovuldu

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CHP ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MANSUR YAVAŞ:CHP'Lİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ:Büyükşehir, kovulduklarını söylemek için işçileri ne aradı ne de çağırdı. CHP belediyelerin klasik haline getirdiği cep telefonuna mesaj bile atmadı. İşçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelen mesajla işlerinden olduklarını öğrendi. Mesajda "4-A kapsamına ait işin sonlanması nedeniyle işten ayrılış bildiriminiz 13.09.2019 tarihinde yapılmıştır. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz" denildi.İşten çıkarılan işçiler henüz 6 aylık iş kıdemini doldurmamıştı. Çoğu işçi bu süreyi 5-10 gün sonra dolduracaktı. Bu işçiler kıdem tazminatı alamayacak, işe iade davası açamayacak. Böylece Büyükşehir Belediyesi maliyetsiz işten çıkarmalar ile kendi yandaşlarına kadro açmanın yolunu buldu. İşçiler geri alınma ümidi taşıyor. Bu yüzden açıklama yapmaktan kaçınıyor.