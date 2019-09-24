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65 işçi haber verilmeden kovuldu

’ın gücü, emeği ile geçimini sağlayan 65 işçiye yetti. İşçiler tazminatsız kapı dışarı edildi

Giriş Tarihi: 24.9.2019
65 işçi haber verilmeden kovuldu
13 Mart 2019 CHP ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MANSUR YAVAŞ: İŞÇİNİN EKMEĞİYLE OYNAYAN ALÇAKTIR


22 Eylül 2019 CHP'Lİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MANSUR YAVAŞ: 65 İŞÇİ HABER VERİLMEDEN KOVULDU

SGK MESAJINDAN ÖĞRENDİLER
Büyükşehir, kovulduklarını söylemek için işçileri ne aradı ne de çağırdı. CHP belediyelerin klasik haline getirdiği cep telefonuna mesaj bile atmadı. İşçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelen mesajla işlerinden olduklarını öğrendi. Mesajda "4-A kapsamına ait işin sonlanması nedeniyle işten ayrılış bildiriminiz 13.09.2019 tarihinde yapılmıştır. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz" denildi.

DÖNÜŞ ÜMİDİYLE KONUŞMUYOLAR
İşten çıkarılan işçiler henüz 6 aylık iş kıdemini doldurmamıştı. Çoğu işçi bu süreyi 5-10 gün sonra dolduracaktı. Bu işçiler kıdem tazminatı alamayacak, işe iade davası açamayacak. Böylece Büyükşehir Belediyesi maliyetsiz işten çıkarmalar ile kendi yandaşlarına kadro açmanın yolunu buldu. İşçiler geri alınma ümidi taşıyor. Bu yüzden açıklama yapmaktan kaçınıyor.
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65 işçi haber verilmeden kovuldu
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