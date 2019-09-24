Ben bu takıma inanıyorum!

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 5 hafta sonunda sadece 2 puan toplayan Başkent ekibinde teknik direktör Mustafa Kaplan camiaya umut verdi. İyi bir takım olduklarını ancak sahada şanssız olduklarını vurgulayan Kaplan Alanya karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Ligin en son sırasında kalan Gençlerbirliği'nin en kısa sürede kendine geleceğini ve üst sıralara çıkacağını da vurgulayan Kaplan, "İyi bir oyuncu grubumuz var ama bir şanssızlıktır gidiyor. Kazanıp 3 puanla tanışmak istiyorduk. İnşallah bunlar düzelecek. Çünkü oyuncu grubuma çok inanıyorum, güveniyorum. Kazansaydık belki üzerimizdeki baskıyı da kaldıracaktır" dedi. 5 maç sonunda oldukları yeri hak etmediklerini de sözlerine ekleyen 52 yaşındaki teknik adam, sözlerine şöyle devam etti: "5 maç sonunda 2 puan bizim için iyi bir puan değil. Çünkü bizim takımımızın değeri bu değil. En büyük sorunumuz üretken olmamamız. Çok iyi oynadığımızı elbette söyleyemem. Penaltı golü moralimizi bozdu. Soyunma odasında oyuncularımıza rakibin en etkili tarafının duran toplar olduğunu söyledik.GENÇLERBIRLIĞI son sırada kalırken artık hedef Ankaragücü maçı. Ligde ilk 3 haftayı mağlubiyetle kapatan kırmızı-siyahlılar, ilk puanını da Trabzonspor karşısında aldı. Alanya maçında da 1 puan alabilen Gençlerbirliği'nde herkesi gözü de artık Pazar günü oynanacak Başkent derbisinde. 5 hafta sonrasında 5 puan alabilen Ankaragücü için de oldukça kritik geçecek olan mücadele iki Ankara takımı için de önemli bir viraj olacak!SOL bacağının kesilmesine neden olan kanser hastalığına karşı yürüttüğü mücadele ile umut ve azmin simgesi haline gelen Neslican Tay, Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Taraftarlar, Türkiye'nin gönlüne taht kuran Neslican'ı anmak için tribüne "Mücadelen çok güzeldi" yazılı resimli pankart asarken alkışlarla anıldı...