Kız arkadaşını tehditten dava açılmış

BUGÜN NELER OLDU

ÇANKAYA Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) odasında öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in (23) Kıbrıs'ta okurken kendisinden ayrılan kız arkadaşının uygunsuz fotoğraflarını ailesine gönderip, genç kıza ait sosyal medya hesabından paylaştığı iddiasıyla 'tehdit' suçundan yargılandığı ortaya çıktı. G.T. adlı kızın, şikâyet dilekçesinde, "Hayatım dayanılmaz ve çekilmez hale gelmiş ve psikolojik sorunlar yaşamaktayım" demişti.Şikayet üzerine Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Hikmet, suçlamaları kabul etmedi. G.T.'nin sosyal medya hesabından yayınlanan fotoğraflar ve cep telefonundaki tehdit mesajlarını eklediği ikinci şikayeti sonrası Hikmet hakkında 2018 yılında 'tehdit' suçundan dava açıldı. G.T.'nin avukatlarının talebi üzerine soruşturma ve kovuşturma aşamasında tehditlerin sürdüğü gerekçesiyle '6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında sanık hakkında koruma tedbiri kararı verildi. Mahkeme, koruma kararına rağmen tehditlerin sürdüğü yönünde yapılan başvuru üzerine Hikmet için 5 günlük zorlama hapis cezası verdi. Ancak bu ceza itiraz üzerine kaldırıldı. Gölbaşı 2'inci Asliye Mahkemesi'ndeki yargılamanın sürdüğü öğrenildi.