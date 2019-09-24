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kedisine sahip çıkıyor

Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nde , kedisiyle yerini aldı

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Pursaklar Belediyesi Ankara kedisine sahip çıkıyor
Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde ATO Congresium'da düzenlenen '2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi' sona erdi. 19-20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleşen zirvede Pursaklar Belediyesi'de Ankara kedileri ile yerini aldı. Anadolu'dan Dünya'ya markalaşarak açılacak olan ürünlerin yer aldığı bu fuar da Pursaklar'ın simgelerinden biri haline gelen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan 'Ankara Kedilerinin' tanıtımı yapıldı.

ANKARA KEDİLERİ ARTIK MARKALAŞIYOR
VATANDAŞLARIN yoğun ilgisiyle karşılaşan Ankara kedileri sayesinde Pursaklar Belediyesi, en ilgi çeken stantlardan biri oldu. 7'den 70'e herkesin büyük beğenisini toplayan Ankara kedileri, Pursaklar'ın öncülüğünde markalaşmaya hızla devam ediyor.
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Pursaklar Belediyesi Ankara kedisine sahip çıkıyor
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