Turgut Altınok: Bize milletimizin duası Rabbimizin rızası yeter

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KEÇIÖREN'IN yaşayan bir şehre dönüşmesi noktasında sosyal ve kültürel etkinliklerin sayısını ve niteliğini artıran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sonbahar Akşamları Konserleri'nin üçüncüsünde de yoğun bir ilgiyle karşılandı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Sancaktepe Pazaryerinde Yükseltepe, Şehit Kubilay ve Sancaktepe mahalle sakinlerinin katılımıyla gerçekleşen Sonbahar Akşamları Konserine AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ile birlikte katıldı.Başkan Altınok, 1994'te Keçiören Belediye Başkanı olduğundan bu yana Keçiören'i değiştirmek için çaba sarf ettiğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Belediye Başkanı olduğumda 30 yaşındaydım, Keçiören gecekondu deryasıydı, 6 haneden 5'i gecekonduda yaşıyordu. Bana 'Ne yapabilirsin' dediklerinde 'Bu şehri insanca yaşanacak bir şehir haline getireceğiz, altyapı, üstyapı, spor alanları ile konforlu ve modern bir hayat yaşayacaksınız' dedim. Şimdi yine parkları, pazarları, sokakları ile huzurlu ve güvenli bir kent için gece 03.00-05.00'lere kadar geziyorum. Kuruşuna kadar ne varsa hizmete harcıyoruz, buralar yeme-içme makamı değildir, yurt dışlarında değil Keçiören'in sokaklarında geziyoruz." Konuşması sık sık sık "En büyük başkan Turgut Başkan" tezahüratları ile kesilen Başkan Altınok, "Rabbimin rızası ve milletimizin duasıyla hizmete, Keçiören'i şenlendirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.