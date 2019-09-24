Türkiye Kupası’nda 3. Tur heyecanı A Spor'da

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi bugün 16 maçla başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor'un
da bu turdan itibaren dahil olacağı organizasyon A Spor'dan izlenebilecek. İşte yayın programı!
24 EYLÜL 2019 SALI
13:00
Y.ÇORUMSPOR – KASIMPAŞA | canlı
15:00
MUĞLASPOR – BURSASPOR | canlı
16:30
ŞANLIURFASPOR– ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR | canlı
18:30
BALIKESİRSPOR – VANSPOR | canlı
20:30
KOCAELİSPOR – SİVAS BLD. SPOR | canlı
25 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA
13:00 HACETTEPESPOR - Y.DENİZLİSPOR | canlı 15:00 MANİSA FK – ELAZIĞ BLD. SPOR | canlı
16:30 KAHRAMANMARAŞSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK | canlı
18:30 DİYARBEKİRSPOR – ESKİŞEHİRSPOR | canlı
20:30 GÖZTEPE – YOZGATSPOR 1959| canlı
26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE
13:00
KIRIKKALE B.ANADOLUSPOR -
GAZİŞEHİR G.ANTEP FK | canlı
14:30
HATAYSPOR – SİİRT İL ÖZEL İDARESİ| canlı
16:30
GENÇLERBİRLİĞİ – OSMANİYESPOR | canlı
18:30
AKHİSARSPOR – BAYBURT ÖİS | canlı
20:30
SAKARYASPOR – 1074 ÇANKIRISPOR| canlı