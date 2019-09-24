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’nda 3. Tur heyecanı A Spor'da

Ziraat ’nda 3. tur mücadeleleri bugün 16 maçla başlıyor, A spor her gün 5 karşılaşmayı canlı ve şifresiz olarak ekranlara getirecek

Giriş Tarihi: 24.9.2019
Türkiye Kupası’nda 3. Tur heyecanı A Spor'da
ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 3. tur mücadelesi bugün 16 maçla başlayacak. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor'un da bu turdan itibaren dahil olacağı organizasyon A Spor'dan izlenebilecek. İşte yayın programı!

24 EYLÜL 2019 SALI

13:00 Y.ÇORUMSPOR – KASIMPAŞA | canlı
15:00 MUĞLASPOR – BURSASPOR | canlı
16:30 ŞANLIURFASPOR– ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR | canlı
18:30 BALIKESİRSPOR – VANSPOR | canlı
20:30 KOCAELİSPOR – SİVAS BLD. SPOR | canlı

25 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA
13:00 HACETTEPESPOR - Y.DENİZLİSPOR | canlı 15:00 MANİSA FK – ELAZIĞ BLD. SPOR | canlı
16:30 KAHRAMANMARAŞSPOR – FATİH KARAGÜMRÜK | canlı
18:30 DİYARBEKİRSPOR – ESKİŞEHİRSPOR | canlı
20:30 GÖZTEPE – YOZGATSPOR 1959| canlı

26 EYLÜL 2019 PERŞEMBE

13:00 KIRIKKALE B.ANADOLUSPOR -
GAZİŞEHİR G.ANTEP FK | canlı
14:30 HATAYSPOR – SİİRT İL ÖZEL İDARESİ| canlı
16:30 GENÇLERBİRLİĞİ – OSMANİYESPOR | canlı
18:30 AKHİSARSPOR – BAYBURT ÖİS | canlı
20:30 SAKARYASPOR – 1074 ÇANKIRISPOR| canlı
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Türkiye Kupası’nda 3. Tur heyecanı A Spor'da
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