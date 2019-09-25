3 gençten, engelliler için ödüllü proje

BUGÜN NELER OLDU

3 ÜNIVERSITE mezunu arkadaş, engelli bireylerin ve özel ihtiyaca sahip kişilerin sosyal mekanlara güvenle çıkabilmeleri için proje tasarladı. Proje kapsamında oluşturulan internet sitesi, kullanıcılara belirttiği ihtiyaca göre gidebileceği mekanları listelerken; mekanda bulunan ve bulunmayan özellikler hakkında da bilgiler veriyor. Engellilerin sosyal hayata katılmalarını teşvik eden proje ile onların gittikleri yerlerde olumsuz bir deneyimle karşılaşma ihtimalleri de azalıyor.Bilkent Üniversitesi'nden mezun olan Melike Yüksel (24), Mustafa Yazar (25) ve Zeynep Akın (24), 2 yıl önce engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve daha çok sosyal alanlarda görmek için proje geliştirmeye karar verdi. Bunun için engelli bireylerin görüşlerini de alarak araştırma yapan üç arkadaş, 'pingoinapp' adlı proje tasarladı. Proje kapsamında oluşturulan internet sitesi, kullanıcılara belirttiği ihtiyaca göre gidebileceği mekanları listelerken; mekanda bulunan ve bulunmayan özellikler hakkında da bilgiler veriyor. 3 arkadaşın projesi Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın düzenlediği, 'Engelliler ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu'nda inovasyon ödülü kazandı.