Biz ayrılmadık sen bizi kovdun

BUGÜN NELER OLDU

İşe dönüş ümidi taşıyan işçiler sessiz kaldı. Onlar yerine biz söylüyoruz: Biz işten ayrılmadık Başkan, sen bizi işten kovdunCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce partisinin kazandığı yerlerde hiçbir işçinin kovulmayacağına dair "namus sözü" verdi. Ancak uygulamada bu söz tutulmadı. CHP'li belediyeler işçi çıkardı, çıkarmaya da devam ediyor. İşçi kıyımına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Oysa Yavaş seçim propagandaları sırasında "Hiçbir belediye çalışanının işine son veremeyeceğiz. Evine ekmek götüren insanı neden işten çıkarayım? Ekmekle oynayan namussuzdur, alçaktır; bu kadar net" demişti.Başkent ilk olarak 65 işçinin işten çıkarıldığı bilgisiyle çalkalandı. 20 işçi de işe alındı. Başkan Yavaş'ın gizli itirafı ile asıl çıkarılan işçi sayısının 65 değil 118 olduğu ortaya anlaşıldı. Önceki gün bir televizyon kanalına konuşan Mansur Yavaş, "Bugüne kadar belediyeden işten ayrılan insan 118 kişi" dedi. Gerçeği itiraf eden Mansur Yavaş, emekçilere düşmanlığını gizlemek için "çıkardık", "kovduk" da diyemedi. Yavaş işçi çıkarmalarının devam edeceğinin de sinyalini verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı devam ediyor. CHP'li tüm belediyelerde yaşanan işçi kıyımına ilişkin her geçen gün itiraf niteliğinde açıklamalar geliyor. Bu bağlamda önceki gün katıldığı bir televizyon programında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çıkartılan işçi sayısına ilişkin yeni bir itiraf geldi. İşçileri tazminatsız kapının önüne koyan anlayış mimarı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, çıkarmalara ilişkin sorulara cevap verirken yüzü bile kızarmadı. Seçim öncesi kendisinin vaatleri arasında çalışanın ekmeği ile oynayanın 'alçak olduğu beyanını unuttu. İşten kovulan işçilerin bazılarını kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle işten çıkardığını belirten Yavaş, çıkarılanlar arasında kendisiyle mahkemelik olanların da bulunduğunu açıkladı.AK PARTI Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, "İşçi çıkarımlarını kınıyorum Mansur'un yalan balonu patladı" dedi. Burhan, "Seçimden önce verdiği sözleri hiçe sayarak Ankaralı seçmeni kandırdı. 'İşçinin ekmeğiyle oynayan alçaktır' söylemeni de unutarak 118 işçiyi ekmeğinden etti. Mansur'un yalan balonu elinde patladı. Bu çıkan işçiler derhal işe geri alınmalı bu saatten sonra tek bir işçi dahi işten çıkartılmamalıdır. O işçiler eğlenmek ya da keyif olsun diye o işte çalışmıyordu hepsinin ihtiyacı vardı. İşçiler ve aileleri yeterince mağdur edildi. Başkan bu hatasından derhal dönmelidir" dedi.YAVAŞ'IN partisi ile çeliştiğini ifade eden Burhan, "CHP işçi, emekçi, alın teri söylemleri ile öne çıkan ve sürekli bu söylemleri kullanan bir parti. CHP'li Yavaş partisinin söylemleriyle ters düşerek kendisiyle çelişerek kutsal olan alın terini hiçe saydı. İster CHP'li ister AK Partili isterse MHP'li olsun hiçbir işçi siyasi görüşü nedeniyle işten çıkarılmamalı. Okullar açıldı işten çıkarılan babalar evlerine nasıl ekmek çocuğuna nasıl kırtasiye malzemesi alacak? Tazminatsız kovulan işçiler ve aileleri mağdur edildi. İşçi çıkarmaları şiddetle kınıyorum" diye konuştu.