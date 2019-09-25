Çet’in avukatlarından “rapor” itirazı

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ANKARA'DA bir plazanın 20. Katında önce tecavüz edilerek ardından aşağı atılarak öldürüldüğü iddia edilen üniversiteli Şule Çet'in avukatları, olay yerinde yapılan keşif sonrası hazırlanan rapora itiraz etti. Ailenin avukatlarınca, davanın görüldüğü Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde, keşif raporunun her türlü şüpheden uzak, somut ve inandırıcı olmadığı, raporda tüm delillerin irdelenmediği öne sürüldü.Dilekçede şöyle denildi: Söz konusu raporla hakikatin gün yüzüne çıkması için yapılan mahal keşfinden beklenen fayda elde edilememiştir. Raporda mevcut deliller bütün halinde değerlendirilmek yerine iki ihtimalli saptamalar yapılarak sonuç çıkarmamız beklenmektedir. Bütün delillerin incelenmediğine yönelik örnek vermemiz gerekirse; sanıkların, maktulün atladığını iddia ettikleri pencerede neden hiçbir parmak izinin bulunmadığı yönünde bir değerlendirmede bulunulmamıştır. Çet'in avukatları, akademisyenlerin de dahil olacağı bir kuruldan yeniden rapor alınmasını talep etti.