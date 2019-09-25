İlk kez teleferiğe bindi

BUGÜN NELER OLDU

AKTEPE Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan İlknur Sarıgül'ün son 2 yıldır evden dışarı çıkamadığını öğrenen Keçiören Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Başkan Altınok'un talimatıyla harekete geçti. Engelli aracıyla İlknur Sarıgül evinden alınarak Atatürk Bahçesi Botanik Park'ta gezdirildi, hayatında ilk kez teleferiğe binerek Keçiören'i kuşbakışı seyretme imkânı buldu.Sosyal yardım ve öz bakım hizmeti de verilen Sarıgül mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: "Çok güzel bir gün geçirdim, teleferiğe binerken önce biraz korktum, tedirgin oldum ama sonra alıştım ve çok hoşuma gitti. Botanik Parkı da çok sevdim, insanların arasında olmak huzur verdi. Yeniden hayatın içinde olmanın ve nefes aldığını hissetmenin tarifi yok." Sarıgül, akülü araç sahibi olmanın da en büyük hayali olduğunu söylemeyi ihmal etmedi.