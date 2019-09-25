Kazan kavununda bu yıl verim düştü

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANKAZAN'IN meşhur lezzeti kavun, bu yıl mevsim koşullarından ve hastalıktan etkilendi. Kavun üretiminde rekoltenin düşük olması çiftçiyi zor durumda bıraktı. Her yıl geleneksel olarak kurulan kavun pazarında bu yıl da renkli anlar yaşandı. Başarılı çiftçilerin ödüllendirildiği kavun pazarında Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çiftçiye destek olmak amacıyla kavunları satın aldı.Kavun denildiğinde akla gelen ilk yerlerden birisi olan Kahramankazan'da bu yıl kavun hasadında istenen rekolte elde edilemedi. Mevsim koşullarından ve hastalıktan etkilenen kavun, çiftçiyi zor durumda bıraktı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan'ın meşhur lezzeti kavun için kolları sıvadı. İşe kavun üreten çiftçilerin kayıt altına alınmasıyla başlayan Başkan Oğuz, üretimde istenen rekolteyi yakalamak için çalışma başlattı. Kavun üretimi yapmak isteyen çiftçiler, eğitimlerle ve tohum yardımıyla desteklenirken Kazan Kavununa can suyu olacak proje ile bu meşhur lezzetin yeniden yüksek rekoltede üretilmesi amaçlanıyor.