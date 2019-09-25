Kıraç: Ankara sporunun lokomotifiyiz

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom'un kulüp başkanı Yusuf Kıraç, Ankara'nın sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. Yeni sezon öncesinde basın mensupları ile buluşan başkan Kıraç ve yönetim kurulu, iki misyonlarının olduğununun altını çizerken "Bir tanesi 170 yıllık marka değerinin temsili. Dolayısıyla başta yöneticiler, sporcularımız ve maça gelen taraftarlarımız olmak üzere bu marka değerine halel getirmeyecek davranış içerisinde olacağız. İkincisi Ankara kulübüyüz. Bu da üzerimizde ciddi bir yük. Bu iki bilinçle önümüzdeki sezona başlayacağız. Hedefimiz Play-Off'a kalmak" diye konuştu.