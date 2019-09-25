Servislere sıkı denetim

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BÜYÜKŞEHIR Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, okul servis araçlarında emniyet kemerinden rehber öğretmen olup olmadığına kadar birçok ayrıntıya yönelik denetim gerçekleştiriyor.Denetimlerde taşımacılık hizmeti sunan firmaların İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğu, servise çıkan tüm araçlarda kontrol ediliyor. Öğrencilerin güvenliğine yönelik tedbirlerin alınıp alınmadığına ağırlık verilen denetimler kapsamında yasal kriterlere uymadığı belirlenen araçlar hakkında zabıt tutan ekipler, Belediye Encümeni'ne sevk ettikleri araçların yetkilileri hakkında para ve park cezası da uyguluyor. Eksiklikleri tespit edilen servis aracı sahipleri ise niteliğine göre eksiklikleri gidermesi yönünde önce sözlü uyarılıyor. Eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla yoğunluk kazanan denetimlerin rutin ve şikayete bağlı olarak yapıldığını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Fatih Eryılmaz, denetimler konusunda velilerle iş birliğinin önemine dikkat çekti.