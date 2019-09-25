‘Tecrübe için parkedeyiz’

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Kadın Hentbol Takım Kaptanı Sibel Kıcıroğlu, 2020 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki maçları tecrübe kazanmak için oynayacaklarını ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyespor'da kariyerine devam eden milli sporcu,ifadelerini kullandı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, elemelerde 6. Grup'ta 25 Eylül Çarşamba (bugün) deplasmanda Fransa, 29 Eylül Pazar günü de Eskişehir'de Hırvatistan'la karşılaşacak.