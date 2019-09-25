‘Tecrübe için parkedeyiz’

A Milli Kadın Hentbol Takım Kaptanı Sibel Kıcıroğlu, 2020 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki maçları tecrübe kazanmak için oynayacaklarını ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyespor'da kariyerine devam eden milli sporcu, "Rakiplerimiz Fransa ve Hırvatistan. Ekol ve güçlü takımlar. Biz de çok genç bir kadroya sahibiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
ifadelerini kullandı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, elemelerde 6. Grup'ta 25 Eylül Çarşamba (bugün) deplasmanda Fransa, 29 Eylül Pazar günü de Eskişehir'de Hırvatistan'la karşılaşacak.