Vali Vasip Şahin sanayicilerle görüştü

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OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur ile yönetim kurulu üyelerinin Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaretleri son derece verimli geçti. Ziyarette derneğin yapısı ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çamur; OSTİM, Sincan ve İvedik OSB'lerde faaliyet gösteren toplam 450 üyeyi özellikle yurtdışı pazarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Ekonomik büyümenin anahtarının ihracatta olduğunun altını çizen Çamur, "Bu nedenle fuarları ve yurt dışından gelen heyetleri üyelerimizle buluşturmayı çok önemsiyoruz"dedi. Vali Vasip Şahin de üretim ve istihdam artışında sanayicilere büyük görev düştüğünü bildirdi. Vali Şahin, "Kadın çalışan sayısının giderek arttığı OSB'lerde de annelerin sıkıntısı, çocuklarını bırakacak kimse bulamaması, akıllarının onlarda kalması. O nedenle sizlerden isteğim OSTİM'e bir kreş daha yaptırmanız. Bölgede çok sayıda kreşe ihtiyaç var" dedi.