1000 girişimciye iş kurma yolunda büyük destek

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YENIMAHALLE Belediyesi'nin, iş kurmak isteyen vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için İŞKUR ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile ortaklaşa çalışma yürüterek hazırladığı "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri" devam ediyor. 2016 yılından beri ücretsiz olarak devam eden eğitimler Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. 4 gün süresince 32 saat eğitime tabi tutulan girişimci adayları, işletme açma, iş planı hazırlama, işletme açmak için gerekli olan yasal süreçler gibi konular hakkında detaylı bilgi sahibi oluyor. Engelli vatandaşlara ve kadın girişimcilere önceliğin tanındığı, Yenimahalle Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen eğitimler sonrasında, 1000'e yakın girişimci hayallerindeki işe bir adım daha yaklaştı. Başvuru işlemleri sonrasında mülakata katılan girişimci adayları, iş fikirlerinin uygun bulunması sonucunda eğitime davet ediliyor. Ayrıca adaylara, sigortasız olması durumunda İŞKUR tarafından 80 TL ödeme yapılıyor. Hayalindeki işletmeye sahip olarak hayatındaki engelleri aşmak isteyen 35 yaşındaki Zafer Taşdemir iddiasına göre 4 yaşında Çernobil Felaketi sebebiyle Düzce'de meydana gelen radyasyon yüklü yağmur vakasına maruz kaldı. O yaştan itibaren beyin tümörü kanseri ile mücadele ettiğini söyleyen Taşdemir, "Eğitimler sonucunda başarılı olarak hayalimdeki anaokulunu açmak istiyorum" dedi.