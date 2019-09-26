Başkentte İtalyan esintisi

BUGÜN NELER OLDU

İTALYA Dostluk Derneği'nin (İDD) İtalya Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile kurduğu Casa Italia, yeni sezona yazar Yaşar Seyman'ın "Kadın, Edebiyat, İtalya" söyleşisiyle "merhaba" diyor. Casa Italia, Ankara'da İtalyan kültürünü tanıtan tek merkez olma özelliğiyle 2017 yılında "İtalyan kültürünü var etmek" amacıyla kapılarını açtı. İtalyan Kültür Merkezi'nin 2014 yılında kapanmasının ardından ikame olarak açılan merkez iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi sağlamayı amaçlıyor. Eylül 2019-Ağustos 2020 tarihleri arasında dil kursunun yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. İtalyan dili kursları, film gösterimleri, söyleşiler, resim ve fotoğraf sergileri, kitap kulüpleri, Türkiye'de yaşayan İtalyan çocuklar için aktiviteler ve diğer kültürel faaliyetleri bünyesinde barındıran merkez, İtalyan esintisini Başkent'e taşıyor. Merkez, İtalyan Dili kurslarının başlamasının ardından, kültürel faaliyetleri de bir açılış etkinliği ve kokteyli ile başlatıyor. Bu kapsamda yarın saat 18.30'da Seyman, "Kadın, Edebiyat, İtalya" söyleşisinde katılımcılarla buluşacak.