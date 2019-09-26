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Curlingde hedef 2026!

Federasyon Başkanı , “Altyapılardan çok genç sporcularla yarışıyoruz. Aslında bu yaş grubundaki sporcularımızı 2026 Olimpiyatlarına hazırlıyoruz. Amacımız olimpiyatlarda ” diye konuştu

Giriş Tarihi: 26.9.2019
Curlingde hedef 2026!
TÜRKIYE genelinde 100'den fazla kulübün olduğunu belirten Kenan Şebin, sporcu sayısını da "Bine yakını aktifi 2 bin" sözleriyle açıkladı. İyi bir jenerasyon yakaladıklarını dile getiren Şebin, "Olimpiyatlara katılmak hem de derece elde etmek, bu zor ama imkansız değil. Biz burada 2022 olmasa da muhakkak 2026'da bir branşta en azından karışıklarda madalya getirebiliriz. Sporcularımızı buna inanıyor, altyapımız buna inanıyor ki bugün biz dünyada altyapılarda çok genç sporcularla yarışıyoruz. Çocuklarımızı 2026'ya hazırlıyoruz aslında. Hedefimiz olimpiyatlarda derece elde etmek" ifadelerini kullandı. Tesis açısından yetersiz olduklarını dile getiren Şebin, "Biz birkaç proje sunduk Bakanımıza, kendisi de çok olumlu karşıladı. Portatif olarak dışarda buz hokeyinin, buz pateninin yapılmadığı yerlerde curling sporun yapılabileceği tesisler yapmak planlaması var" şeklinde konuştu.
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Curlingde hedef 2026!
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