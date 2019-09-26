Curlingde hedef 2026!

BUGÜN NELER OLDU

genelinde 100'den fazla kulübün olduğunu belirten Kenan Şebin, sporcu sayısını da "Bine yakını aktifi 2 bin" sözleriyle açıkladı. İyi bir jenerasyon yakaladıklarını dile getiren Şebin, "Olimpiyatlara katılmak hem de derece elde etmek, bu zor ama imkansız değil.altyapımız buna inanıyor ki bugün biz dünyada altyapılarda çok genç sporcularla yarışıyoruz. Çocuklarımızı 2026'ya hazırlıyoruz aslında.ifadelerini kullandı. Tesis açısından yetersiz olduklarını dile getiren Şebin, "Biz birkaç proje sunduk Bakanımıza, kendisi de çok olumlu karşıladı. Portatif olarak dışarda buz hokeyinin, buz pateninin yapılmadığı yerlerde curling sporun yapılabileceği tesisler yapmak planlaması var" şeklinde konuştu.