Hacettepe havlu attı

TFF 2. Lig'de mücadele eden Hacettepe, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'a evinde oynadığı maçta 4-0 gibi net bir skorla mağlup olarak kupaya veda etti.
Türkiye'nin en genç takımına sahip olan Başkent temsilcisini yenerek adını 4. tura yazdıran İzmir temsilcisine turu getiren ilk gol 8'de Burak'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Estupinan'dan geldi: 0-1.
Denizlispor, Kolombiyalı futbolcunun golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 50'de Sedat'ın ortasında Recep, gelişine vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
Konuk ekip, Olcay'ın pasında Estupinan, düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci takımının ise 3. golünü kaydetti: 0-3. 77'de ise maçın skorunu ilan golü Hacettepeli Ali Eren Karadağ, kendi ağlarına gönderdi: 0-4. Maçta başka gol olmayınca Hacettepe kupaya veda etti.