Hacettepe havlu attı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 2. Lig'de mücadele eden Hacettepe, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçındaTürkiye'nin en genç takımına sahip olan Başkent temsilcisini yenerek adını 4. tura yazdıran İzmir temsilcisine turu getirenDenizlispor, Kolombiyalı futbolcunun golüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.Konuk ekip, Olcay'ın pasında Estupinan, düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci takımının ise 3. golünü kaydetti: 0-3. 77'de ise maçın skorunu ilan golü Hacettepeli Ali Eren Karadağ, kendi ağlarına gönderdi: 0-4.