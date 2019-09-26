İmza şartı 3 güne çıkarıldı

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE'DE, 16 sokak köpeğini, zehirleyerek öldürdükleri iddia edilen 3 tutuksuz sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, adli kontrol ile serbest bırakılan Musa D., Levent Ö. ve Aydın G'Nin haftada 1 gün olan 'imza' şartını 3 güne çıkardı. Ayrıca sanıkların bir sonraki duruşmaya katılmamaları halinde tutuklama kararı verilmesine hükmetti. Soruşturma sonunda haklarında 'sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme' ve 'çevreyi kasten kirletmek' suçlarından dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Musa D. ve Levent Ö. katıldı. Aydın G. ise gelmedi. Çok sayıda hayvanseverin de izleyici olarak katıldığı duruşmada, Buket Özgünlü de müşteki olarak hazır bulundu. Mahkeme, katılma taleplerinin tamamını kabul ederek, taraflara ellerinde bulunduğunu iddia ettikleri yeni delilleri sunmaları için 7 gün süre verdi.