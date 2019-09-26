İtfaiye ve AKUT’tan keçi operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği kendilerine gelen yardım talebini AKUT Ankara ekibine bildirdi. 6 kişilik operasyon ekibine, olay yerine yakın bir bölgede eğitim kampında bulunan 18 AKUT gönüllüsü de katıldı. Güdül Yeşilöz Mahallesi'nde Güdül İtfaiyesi'ne bağlı ekipler ile buluşan AKUT, olay yerine vardı. Mahsur kalan keçinin ip teknikleri kullanılarak yukarı çekilmesi yönünde karar alındı.Gerekli teknik donanımlar kuşanıldı ve itfaiye görevlileri ile birlikte keçinin mahsur kaldığı kayalıkların tepesine 20 dakikalık bir yürüyüşle varıldı. Emniyetli iniş için kurulan yaşam hattından keçinin 20-25 metre yakınına yaklaşan AKUT gönüllüleri, keçinin ürkerek uçurumdan atlama ihtimalini de hesaba katarak, buradaki kayalıklardan keçinin sağına ve soluna iki istasyon daha kurdu. Sessiz ve ihtiyatlı bir biçimde keçiye yaklaşıldı. Hayvan kurtarma kemeriyle emniyeti alınan keçi, başarılı geçen kurtarma operasyonunun sonunda sağ salim sahibine teslim edildi.