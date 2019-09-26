Kızılcahamam Belarus’ta Türkiye’yi iki sporcu ile temsil edecek

KIZILCAHAMAM Belediye Güreş Takımı sporcuları, Belarus'da düzenlenecek olan Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasına katılacak. Kemal Yurt 55 kg yıldızlarda, İsmail Hakkı Bostancı 70 kg gençlerde ülkemizi ve ilçemizi temsil edecekler.
Şampiyonaya sıkı bir şekilde Niğde'de kamp yaparak hazırlanan iki sporcu, ekim ayında da Kızılcahamam'da son kampı yapıp Türkiye'ye bir kez daha şampiyonluk getirmek istiyor. Başkan Acar, "Belarus'ta yapılacak olan Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonası'nda ilçemizi ve ülkemizi temsil edecek olan sporcularımız Kemal Yurt, İsmail Hakkı Bostancı ve antrenörlerine başarılar dilerim"
dedi.