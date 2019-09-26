Kızılcahamam Belarus’ta Türkiye’yi iki sporcu ile temsil edecek

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KIZILCAHAMAM Belediye Güreş Takımı sporcuları, Belarus'da düzenlenecek olanŞampiyonaya sıkı bir şekilde Niğde'de kamp yaparak hazırlanan iki sporcu, ekim ayında da Kızılcahamam'da son kampı yapıp Türkiye'ye bir kez daha şampiyonluk getirmek istiyor. Başkan Acar,dedi.