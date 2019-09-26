Kübra’nın hayalleri gerçek olsun

BUGÜN NELER OLDU

Sincan'da yaşayan 20 yaşındaki Kübra Çevik doğum sırasında oksijensiz kaldı ve Serebral Palsi hastası oldu. Karşısındaki engelleri annesi Fatma Çevik (55) ile aşan azimli Kübra üniversite okumak istiyor. 2,5 yıl önce üşütme grip diye gittiği hastanede aldığı ilaçlar da fayda vermeyince Kübra 'anne ben ölüyorum beni adam akıllı doktora götür' dedi. Anne Kübra ile Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne gitti acilen Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yoğum bakıma alındı. 4 gün yoğun bakımda kalan Kübra lösemi tedavisine Onkoloji Hastanesi'nde devam etti. Yorucu ve yıpratıcı kemoterapileri annesi ile birlikte atlattı.Kübra ana sınıfından bu yana karnesinde onur başarı ve takdir belgeleri aldı. Okuma azmi ile Serebral Palsili diğer çocuklara da örnek oldu. İlk ve ortaokulu evine kilometrelerce uzaktaki Ümitköy'deki MEV Gökkuşağı okulunda tamamladı. Yıpratıcı yoldan bıkan Kübra liseyi akranlarının gittiği okulda okumak istedi ailesi de Kübra'yı destekledi. Başarısı lisede de devam eden ve Yenikent Anadolu Meslek Lisesi Muhasebe bölümünden başarı ile mezun olan Kübra kemoterapiler yüzünden sınavlara çalışamadı. Lisede takdir ve başarı belgeleri ile okulun parlayan yıldız olan Kübra özel ders alıp en iyi şekilde üniversite sınavına hazırlanmak istiyor.Evladının çok zeki olduğunu aktaran anne Fatma Çevik, "Sınav zamanı kemoterapinin etkileri geçmemişti. 37 hafta kemoterapi aldı.2 ay sonra ilaçlarımız bitecek. Bir puanla barajı geçemedi. Kübra'nın okumakla gelecekle ilgili çok güzel hayalleri var. İlerde gönüllü olarak fizyoterapistlik yapmak istiyor. Maddi durumu olmayan hastalara şifa vermeyi amaçlıyor. Bunun için öncelikle üniversiteyi kazanması gerek. Kızımın hayallerinin gerçekleşmesi için destek bekliyoruz. Üniversite sınavına hazırlık kursu ya da özel eğitim alırsa Kübram okuyacak" diye konuştu.KÜBRA başta kanser olduğundan habersizdi annesi üzülmesin diye evladından hastalığını gizledi. Kübra aldığı ilaçları araştırdı doktorları ile konuştu hasta olduğunu öğrenince anne iyi ki ilk başlarda sakladın dedi. Kübra kemoterapi sonrası tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Annesi ilaçlar bitince kızının eskisi gibi yürüyüp koşmasını hayal ediyor. Evleri şehir merkezine bir hayli uzak olan Çevik ailesi hastaneye geliş gidişlerde Sincan Belediye Başkanı sayesinde zorlanmadıklarını söyledi. Başkan tarafından kendilerine tahsis edilen araçla evlerinden alınıp hastaneye giden ve oradan da eve tekrar getirilen aile Başkan Murat Ercan'a sonsuz teşekkür etti.KITAP okumayı çok seven Kübra lösemi öncesi vazgeçmedim umudumdan adlı kitaba biyografisini yazdı. Kübra: "Hırslı ve güçlüyüm, iradem ve hırsım önüme çıkan tüm engelleri aşmama yardım ediyor. Karar verdiğim, gerçekleştirmek istediğim her şeyi yaparım. Kimse beni bundan vazgeçiremez" dedi