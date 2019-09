Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Aileler arası taşlı sopalı kavga 3 yaralı

Aileler arası taşlı sopalı kavga 3 yaralı Sincan’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlısopalı kavgada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay an be an kameraya kaydedildi

Giriş Tarihi: 27.9.2019