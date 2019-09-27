Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Aileler arası taşlı sopalı kavga 3 yaralı

Aileler arası taşlı sopalı kavga 3 yaralı

Sincan’da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlısopalı kavgada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay an be an kameraya kaydedildi

Giriş Tarihi: 27.9.2019
Aileler arası taşlı sopalı kavga 3 yaralı
İki aile arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olay, Sincan Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan 3 kuzen, Yavuz Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sopalarla kavga eden iki grubu, akrabaları güçlükle ayırdı. İki grup, akşam saatlerinde caddeye çıkarak yeniden kavga etmeye başladı. Aralarında kadınların da bulunduğu grup, taş ve sopalarla birbirine girdi. Evlerinin önündeki bakkaldan maden suyu ve dubalar alarak birbirine fırlatan grubu olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayda hafif şekilde yaralanan 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aileler arası taşlı sopalı kavga 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN