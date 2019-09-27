Bakır çetesine şok operasyon

BUGÜN NELER OLDU

KIZILCAHAMAM İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kırşehir Cezaevi inşaatlarından bin 300 kilogram bakır malzeme çalan 10 kişilik hırsızlık şebekesini teknik ve fiziki takibe aldı. Çetenin Kızılcahamam'da hırsızlık planladığı belirlendi.ZANLILARIN daha önceki olaylarda kullanıldığı tespit edilen araçlarla ilçeye geldikleri anlaşıldı. Şüphelilerin bir kahvehanede toplanacağı öğrenildi. Polis, düzenlediği baskınla şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Zanlılar Kırşehir Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi.