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Bakır çetesine şok operasyon

’de kamu inşaatlarından kablo çalarak devleti 1 milyon lira zarara uğratan 10 kişilik hırsızlık şebekesi Kızılcahamam’da operasyonla çökertildi

Giriş Tarihi: 27.9.2019
Bakır çetesine şok operasyon
HIRSIZLIĞA HAZIRLANIYORLARDI
KIZILCAHAMAM İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kırşehir Cezaevi inşaatlarından bin 300 kilogram bakır malzeme çalan 10 kişilik hırsızlık şebekesini teknik ve fiziki takibe aldı. Çetenin Kızılcahamam'da hırsızlık planladığı belirlendi.

KIRŞEHİR POLİSİNE TESLİM EDİLDİ
ZANLILARIN daha önceki olaylarda kullanıldığı tespit edilen araçlarla ilçeye geldikleri anlaşıldı. Şüphelilerin bir kahvehanede toplanacağı öğrenildi. Polis, düzenlediği baskınla şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Zanlılar Kırşehir Asayiş Şubesi ekiplerine teslim edildi.
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Bakır çetesine şok operasyon
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