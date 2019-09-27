Dar alan uygulamasında 24 bin lira ceza

BUGÜN NELER OLDU

ÇANKAYA İlçe Eminiyet Müdürlüğü ilçe genelinde yaptığı "Dar Alan Uygulaması" ile başta umuma açık yerler olmak üzere, park, bahçe, okul çevreleri, kontrol noktaları ve yol uygulama alanlarında 22 bin 89 Genel Bilgi Taraması yaptı. Yapılan taramada 17 aranan şahıs yakalandı, 2 bin 797 araç kontrol edildi, 56 araca cezai işlem uygulandı, 9 araç trafikten men edildi. 3 kişi hakkında da adli ve idari işlem yapıldı. Yoklama kaçağı olduğu anlaşılan 23 kişi askerlik şubesine teslim edildi. Toplamda ise 24 bin 576 TL para cezası uygulandı.