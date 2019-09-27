Gençlerbirliği derbiye kilitlendi

BUGÜN NELER OLDU

KIRMIZI-SIYAHLI takımın teknik patronu Mustafa Kaplan, 7 yıl aradan sonra karşılaşacakları Ankaragücü'nü yenip üç puanla tanışmak istediklerini dile getirdi. Süper Lig'in ilk beş hatasında 3 yenilgi ve 2 iki beraberlikle hayal kırıklığı yaratan Gençlerbirliği, Ankaragücü derbisinde 3 puana kilitlendi. Teknik Direktör Mustafa Kaplan,İyi geçeceğini ve centilmence bir maç olacağını düşünüyorum. İki takımında puana ihtiyacı var. Biz kazanmak istiyoruz. Hamlelerimiz ve planlarımız her maç olduğu gibi kazanmak üzerine olacak. Cesaretli futbolumuzu bu maçta da sahaya yansıtmak istiyoruz. Ankaragücü maçını iyi bir şekilde bitiripdiye konuştu.