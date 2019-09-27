Hedefim ikinci şampiyonluk

Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest sitil 125 kiloda Gürcü rakibine finalde 6-6'lık skora rağmen dramatik bir şekilde kaybeden Taha Akgül, müsabakayı değerlendirirken, gelecekle ilgili hedeflerini açıkladı. Akgül, "6-6 beraberlikte rakibim son puanı aldığı için galip geldi. Bu kural öyle bir şey ki 10 senedir güreş yapıyorum, son puanı alıp da galip geldiğimi hiç hatırlamıyorum. Bu kuralın bana yaradığını hiç hatırlamıyorum. Kural böyle yapacak bir şey yok.
Travmatik bir şekilde kaybettim. Ancak oraya takılıp kalmanın anlamı yok, gerekli dersleri çıkardım"
dedi.
TEK EKSİĞİM SAVUNMA
Taha Akgül, şöyle devam etti: "Tek sıkıntım, savunmadaki eksiğim. Puanı korumakta eksiğim. Daha kondisyonlu olmam gerekiyor demek ki, Gürcü sporcu da benden çok çekiyor. Ben Avrupalarda onu yeniyor, o dünyalarda beni yeniyor.
Finali kaybetmeme rağmen rakibime karşı psikolojik üstünlüğüm var. Bu üstünlüğü ikinci kez olimpiyat şampiyonu olarak taçlandırmak istiyorum.
İnşallah Tokyo'da altın madalya alacağım. Olimpiyat vizesine hak kazanmak buruk bir sevinç. Vize alamayan arkadaşları görüyor üzülüyorum. Final maçı aklıma geliyor, yine üzülüyorum."
KARŞIMA
KİM ÇIKARSA ÇIKSIN FARK ETMEZ
"Kıl payı kaçan şampiyonluk, garip bir dünya şampiyonası geçirdik diyebilirim. Sonuçta madalya madalyadır. Belki Allah bizi deniyor.
Sınav bu. 'İkinci oldu, bakalım çalışmaya devam edecek mi?' En iyi hazırlandığım yıllardan biri bu seneydi. Kamplardan hiç çıkmadım. 15-16 gün evime gitmedim. En iyi rakiplerle hazırlanarak gittim.
Ona rağmen son saniye puanıyla kaybettim. Yine aynı rakiplerimle çalışmaya devam edeceğim. Tokyo'da karşıma kim çıkarsa çıksın, iyi de çalışarak inşallah şampiyonluğa ulaşmaya çalışacağım."