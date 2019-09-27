Hedefim ikinci şampiyonluk

BUGÜN NELER OLDU

Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest sitil 125 kiloda Gürcü rakibine finalde 6-6'lık skora rağmen dramatik bir şekilde kaybeden Taha Akgül, müsabakayı değerlendirirken, gelecekle ilgili hedeflerini açıkladı. Akgül, "6-6 beraberlikte rakibim son puanı aldığı için galip geldi. Bu kural öyle bir şey ki 10 senedir güreş yapıyorum, son puanı alıp da galip geldiğimi hiç hatırlamıyorum.Travmatik bir şekilde kaybettim. Ancak oraya takılıp kalmanın anlamı yok,dedi.Taha Akgül, şöyle devam etti: "Tek sıkıntım, savunmadaki eksiğim. Puanı korumakta eksiğim. Daha kondisyonlu olmam gerekiyor demek ki, Gürcü sporcu da benden çok çekiyor.Finali kaybetmeme rağmen rakibime karşı psikolojik üstünlüğüm var.İnşallah Tokyo'da altın madalya alacağım. Olimpiyat vizesine hak kazanmak buruk bir sevinç. Vize alamayan arkadaşları görüyor üzülüyorum.KARŞIMA"Kıl payı kaçan şampiyonluk, garip bir dünya şampiyonası geçirdik diyebilirim.Sınav bu. 'İkinci oldu, bakalım çalışmaya devam edecek mi?' En iyi hazırlandığım yıllardan biri bu seneydi.Ona rağmen son saniye puanıyla kaybettim. Yine aynı rakiplerimle çalışmaya devam edeceğim.