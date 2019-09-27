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Hizmet edenler bir araya geldi

Giriş Tarihi: 27.9.2019
Hizmet edenler bir araya geldi
MAMAK'IN su, elektrik, ulaşım ve telekomünikasyon ile ilgili sıkıntılarının tespiti ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için kaymakamlık, belediye, muhtarlar ve ilgili kuruluş temsilcileri toplantıda biraya geldi. Şafaktepe Konağı'nda gerçekleşen toplantıya Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ASKİ, EnerjiSa, Türk Telekom, Ego yetkilileri ve muhtarlar katıldı. Mahallelerin taleplerinin yetkililere ilk ağzından iletildiği toplantıda, muhtarların istekleri tek tek dinlendi.
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Hizmet edenler bir araya geldi
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